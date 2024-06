May divorce na para sa mayayaman

Mainit na isyu ngayon ang ipinapanukalang divorce law. Sa buong mundo, bukod sa Vatican City na isang Romano Katolikong theocracy at natural na ‘di magkakaroon ng divorce, tayo na lang ang walang ganitong uri ng batas.

Pero alam n’yo ang totoo? In practice, kahit walang divorce law, naipapawalang-bisa ang isang kasal sa Pilipinas; nakakapaghiwalay ang mag-asawa, at napapayagang magpakasal muli ang dating naikasal na.

Sa ilalim ng Article 36 ng Family Code, mayroong “declaration of nullity” ang isang kasal. Puwedeng mangyari, kung magtatagumpay ang kaso, na ituring ang kasal na parang hindi man lang nangyari; parang hindi kailanman naging totoo. Katunayan nga, kung titingnan ang listahan ng mga Senador, makikita na may ilan sa kanilang dumaan na sa prosesong ito.

Ibig sabihin, sa ngayon, kung gusto mong makipaghiwalay sa asawa at magpakasal ulit sa ibang tao, magagawa mo ito nang ‘di kailangan ng divorce law. Ang kailangan mo: Pera.

Ibig sabihin: Hindi lang naman talaga tungkol sa pagpapawalang-bisa ng kasal ang divorce law, kundi tungkol sa katarungan. Tungkol sa pagkakapantay-pantay.

Isipin na lang ninyo: Kung mayaman ka at nasa isang loveless marriage, may landas ka sa kalayaan. Kung mahirap ka, tiis. Kung mayaman ka at inaabuso ng asawa, puwede mong gastusan ang pakikipaghiwalay. Kung mahirap ka, tiis. Kung mayaman ka at nangaliwa si misis o si mister, kung iresponsable o batugan siya, kung talagang wala nang magagawa, kung talagang mas mabuti sa mga bata na makita kayong maligaya nang magkahiwalay kaysa araw-araw na nag-aaway, may proseso kang puwedeng buhusan ng salapi at panahon. Kung mahirap ka, tiis.

Naaalala ko nga, sa pagbisita ko sa mga komunidad bilang abogado: May mga kababaihan na tumutungo sa barangay hall para lang ipalista na hiwalay na sila sa asawa. Walang legal na bisa ito, walang talab; hindi ito tatanggapin sa anumang korte.

Pero gusto lang nilang itala sa kahit saan, kahit sa papel na isisilid lang naman sa drawer sa barangay, na hindi na nila kinakasama ang asawa. Mahalaga sa kanila ito– para makamove-on. Para matapos na ang dapat matapos. Para makalaya. Sa mata ng kahit sino.

Kaya bakit natin ipagkakait ang pagkilalang ito sa mga Pilipinong walang sapat na salapi o koneksyon?

Ito mismo ang silbi ng batas: Ang siguruhin na ang landas na puwedeng tahakin ng isa– ng maykaya, ng may poder, ng may koneksyon– ay bukas para sa lahat. Buo ang suporta ko sa panukalang divorce law sa Pilipinas.