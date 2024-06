Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Prime Minister Narendra Modi dahil sa kanyang makasaysayang panalo sa tatlong magkakasunod na termino sa katatapos na eleksiyon sa India.

Sa kanyang mensahe sa X account, ipinaabot ng Pangulo ang mainit na pagbati sa Prime Minister dahil muling nakuha ang mandato ng mga botante sa kanyang bansa.

“My warmest congratulations to Prime Minister @narendramodi for securing a fresh mandate from the Indian electorate,” anang Pangulo sa kanyang official X account.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang India ay ilang dekada nang tapat na kaibigan ng Pilipinas at hangad nito na mas lalo pang iigting ang relasyong bilateral at partnership ng Pilipinas at India sa mga darating na taon.

“I look forward to the further strengthening of our bilateral and regional partnership in the year ahead,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)