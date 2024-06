Mahiwagang Agartha Malapit Nang Makita Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo pag-usapan natin ngayon ang Agartha, ang Mahiwagang Lunsod na nasa loob ng ating planeta.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Nakaugnayan natin ang isang nilalang na nagpakilalang isa sa spiritual teacher ng Agartha at sinabi niyang naghahanda na sila sa pagdating na tao sa naturang lugar.

Para sa kaalaman ng lahat ang Agartha ay isang lugar sa loob ng ating planeta na sinasabing pinamumugaran ng ibat ibang nilalang kasama ang mga sinaunang tao sa mundong ito. Naging matibay ang paniniwala tungkol sa Agartha at Inner Earth nang makarating doon si Retired US Navy Aviator Admiral Richard Byrd noong May 9, 1926 nang magsagawa sila ng North Pole Exploration at sinabi ni Byrd sa kanyang diary ang kanyang nakita sa loob ng ating planeta.

Sa one-on-one channeled interview natin kay Maharshi, sinabi niyang naghahanda na sila sa pagdating ng tao sa Agartha.

Maharshi: “We in Agartha are preparing for the arrival of human beings both physical and astral. And we are going to open the gates of Agartha for awakened human beings.”

Misteryo: “Agartha is a Mysterious or Mystical place. Nobody is allowed to enter Agartha unless permitted.”

Maharshi: “Yes that’s why we don’t allow anyone to enter Agartha. We have to decide first whoever wants to enter.”

Misteryo: “What’s the purpose why Agartha exists?”

Maharshi: “Agartha existed thousands of years ago and we are here to give information, & more help to humans. We are giving you wisdom and also knowledge about ancient civilizations.”

Misteryo: “You said earlier that Agartha is open to awakened humans, my question is how to be awakened so that we can enter Agartha?” Maharshi: “There are so many ways a person should do to be awakened. Keep on praying or pagdarasal because it is very important to connect to God. You have to meditate because you communicate with God and he answers. You have to do good to everyone and stop hating each other. Stop any violence.”

Mga ka-Misteryo ilan lang yan sa pamantayan para makapasok sa Agartha.

Abangan ang ating talakayan sa Gabi Ng Misteryo tuwing Sabado sa DZRH 10-11PM.

Para sa inyong kuwentong Misteryo mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.