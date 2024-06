IFLINEX ng basketbolistang si Kai Sotto ang kanyang bagong sasakyan.

Sa Facebook page ng pinagbilhan ng basketbolista, ibinahagi nito ang larawan ni Kai at ang kulay dilaw na Toyota FJ Cruiser.

Makikita rin sa isang larawan ang ama nitong si Ervin Sotto kasama ang isang bata.

“Thank you so much MR. KAI SOTTO & MR. ERVIN SOTTO & goodluck to Journey, Maraming salamat po sa Inyong tiwala,” saad sa post ng nagbahagi sa larawan nina Kai at ama nito.

Napa-comment naman ang mga netizen na tila nanliit ang sasakyan kay Kai dahil sa sobrang tangkad nito. (Vince Pagaduan)