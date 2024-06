Kahit abala sa pag-aartista: Beaver Magtalas naka-graduate ng Senior High School

Nakakabilib ang mga kabataang artista na katulad ni Beaver Magtalas.

Na kahit abala na sila sa kanilang mga showbiz career ay hindi pa rin kinakalimutan ang kanilang pag-aaral.

Kamakailan nga ay flinex ng nanay ni Beaver na si Filipinas Magtalas ang pagtatapos sa Senior High School ng anak.

Na siyempre pa ay sobrang proud pati ang tatay ni Beaver, si Alvin Magtalas, dahil magka-college na ang kanyang anak.

At sabi nga ni Beaver sa kanyang graduation post, “This is it. To God be the glory. To my family, to my teachers, to my classmates and to all the people who never gave up on me, thank you so much. Cheers To new beginnings.”

Kahit nga naging abala si Beaver sa shooting, promotions ng ‘When Magic Hurts’ movie niya, pati sa taping ng ‘Pamilya Sagrado’, natupad pa rin ang wish niya na maka-graduate ng Senior High School.

Nakakabilib nga si Beaver, ha!

Samantala, ngayong Sabado (June 8), kasama si Beaver sa Dreamscape Karavan sa Gateway 2 Mall sa Araneta City.

Mall show ito ng young cast ng ‘Pamilya Sagrado’ at marami silang surprises na inihanda, kaya go na ng 4:00pm.

Bongga! (Jun Lalin)