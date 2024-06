Kabog mga sikat na artista: Rufa Mae Quinto nagbebenta ng P45.5M condo

Sana all, tulad ni Rufa Mae Quinto, na marunong mag-invest. Sana all, lahat ng artista, marunong humawak ng datung nila.

Para kung sakaling wala na silang career, may bubunutin pa rin sila at pagkakakitaan talaga.

Ang bongga nga ni Rufa Mae, na biglang-bigla, nag-post sa kanyang Instagram na binibenta na niya ang kanyang condo unit, ha!

“For rent. For sale. My condominium in Makati. Dm me if interested!” sabi ni Rufa Mae sa video na nagpapakita kung gaano kaganda ang condo unit niya sa napakamahal na lokasyon.

Well, buhay na buhay na nga si Rufa Mae kung papaupahan lang niya ang condo niya. Imagine, P150,000 kada buwan ang upa, ha! At siyempre, isang taon agad ang kontrata, at hindi puwede ang short term.

Panalo, di ba?

At kung bet mo naman bilhin, at may datung ka talaga, tumataginting na P45.5M ang halaga, ha! Ganun kabongga si Rufa Mae.

Eh, gandara naman talaga ang condo, na may 1 bedroom loft with balcony, at 2 floors ito, na pumapatak na 146 square meters ang total floor area. At kabogera, dahil may 2 car parking pa, ha!

Fully furnished din ito, na kumpleto talaga with powder room, at kung ano-ano pa.

‘Yun nga lang, sa sobrang mahal ng presyo, mukhang mahihirapan si Rufa Mae na ibenta ito, dahil base sa reaksyon ng mga follower niya, wala akong nakita na nagsabing interesado sila, dahil bukod sa puro ‘how much’ ang tanong ng mga taong hindi nagbabasa ng caption, masyado raw mahal para sa kanila.

Kaloka, ha!

Pero ang bongga talaga ni Rufa Mae, at again, sana lahat ng artista, marunong mag-invest. Na pagdating ng panahon, may condo unit silang ibebenta na ganito kamahal.

Bongga! (Dondon Sermino)