Lampas 800,000 ang nabawas sa mga nagtratra¬baho noong Abril kumpara sa Marso kaya’t umakyat ang unemployment rate sa 4% mula sa 3.9% o katumbas ng 2.04 milyon.

Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, 790,000 ang nawala sa employment noong Abril kumpara noong Marso at nadagdagan pa ng 40,000 ang dami ng mga walang trabaho.

Sabi ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, hindi naman ‘statistically significant’ ang 0.1% na pagtaas ng unemployment rate sa 4% noong Abril kahit pa ang katumbas nito ay 830,000 na nawalan ng trabaho.

Aniya, marami sa hindi naghahanap ng trabaho ay mga kababaihan na kasama sa 781,000 na nagsabing hindi sila nag¬hahanap ng trabaho para gawin ang mga gawaing bahay. May 243,000 naman na nagsabing bumalik kasi sila sa pag-aaral kaya hindi sila nag¬hahanap ng trabaho. May 170,000 naman na nagretiro kaya wala nang trabaho samantalang may 113,000 naman ang nagsabing hindi sila nagtatrabaho dahil sa sama ng panahon.

Sinisisi ng PSA chief ang epekto ng El Niño phenomenon kaya maraming Pinoy ang nawalan ng trabaho.

“This could be because of the impact of El Niño… as production was lower, you have that decrease also in employed [persons],” paliwanag ni Mapa.

Kada buwan ginagawa ng PSA ang Labor Force Survey na siyang pinagkukuhanan ng datos tungkol sa employment.

Noong Abril, kinalap ng PSA ang datos mula sa 44,890 households. Sabi ng PSA, 40 oras at kalahati nagtatrabaho ang mga Pinoy sa isang linggo on the average at marami ang gusto pang dagdagan ang oras ng trabaho para lumaki ang kita. (Eileen Mencias)