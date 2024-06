Jirah Cutiyog takmau sa blitz, rapid chess

KUMINANG ang batang si Jirah Floravie Cutiyog matapos angkinin ang korona sa girls under-16 blitz at rapid sa National Age Group Chess Championships Eliminations na nilaro nitong Miyerkoles ng gabi sa Oriental Convention Center sa Dumaguete City.

Winalis ng 15-year-old at tubong General Trias, Cavite na si Cutiyog ang tatlong event sa kanyang division, nagreyna rin siya sa standard ilang araw na ang nakalipas sa event na suportado ni Negros Oriental Gov. Manuel “Chaco” Sagarbarria.

Dahil sa impresibong panalo ng Bethel Academy ninth-grader, umusad si Cutiyog kasama ang pitong tumapos sa top eight sa grand finals na gaganapin sa June 22 hanggang 30 sa Dapitan, Zamboanga del Norte.

“Sana magtuloy-tuloy panalo ko hanggang grand finals, maghahanda po ako nang mabuti para mag-champion ulit ako,” saad ni Cutiyog.

Sinikwat naman ni Samantha Umayan ang titulo sa premier rapid at blitz girls U18 class habang kampeon sina Allan Gabrial Hilario at Keith Adrianne Ilar sa open U18 rapid at blitz, ayon sa pagkakasunod.

Ang ibang rapid winners ay sina Apple Rubin (GU14), Hannah Segara (GU12), Khana Kathribne Ventolero (GU10), Chester Acuyong (U16), John Peter Allen Cabales (U14), John Curt Valencia (U12) at Seth David Suico (U10).

Nanaig sa blitz event sina Vincent Ryu Dimayuga (U16), Quarl Maverick Vera Cruz (U14), Noel Berlin, Jr. (U12), Adrian Villarojo (U10), Jemaica Mendoza (GU14), Cyreine Borce (GU12) at Maddison Faith Maghari (GU10). (Elech Dawa)