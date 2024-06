Jerie Pingoy ‘pinaiyak’ Pangasinan Heatwaves

Mga laro Biyernes:

(Caloocan Sports Complex)

4:00pm – Abra vs Sarangani

6:00pm – Quezon vs Bicolandia

8:00pm – Paranaque vs Caloocan

KUMANA ng 7-0 run ang Rizal Xentro Mall Golden Coolers kabilang ang winning jump shot ni Jerie Pingoy upang matakasan ang Pangasinan Heatwaves, 76-74, sa pinakatampok na laro ng triple-header na kinatampukan rin ng mga panalo ng Iloilo United Royals at Batangas City Tanduay Rhum Masters, Miyerkoles ng gabi sa pagpapatuloy ng preliminary round ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa Ynares Sports Arena sa Pasig City.

Pinagtulungang burahin nina John Apacible, Kraniel Villoria, Alwyn Alday at Pingoy ang limang puntos na bentahe ng Pangasinan sa 69-74 mula sa freethrows ni Michael Mabulac. Naunang ibinuslo ni Apacible ang isang lay-up sa 1:30 na sinundan ng split freebies ni Villoria at ang panamblang layup ni Alday sa 74-all sa nalalabing 39.50 segundo.

Nabigong maisalpak ni Hessed Gabo ang isang tres na nagbigay ng pagkakataon para sa Rizal na makubra ang kalamangan mula sa tanging puntos sa laro ni Pingoy sa nalalabing 5.8 segundo upang maitala ang ika-pitong panalo at makabawi sa huling pagkatalo noong Mayo 30 kontra sa Greg Slaughter-led na Manila SV Batang Sampaloc, na nakatabla naman sa 7-4 kartada kasama ang Paranaque Patriots at Pasay Voyagers.

Nanguna para sa Rizal si Alday sa kabuuang 19 puntos at tigalawang rebounds at steals, na sinundan ni Keith Agovida sa 18 puntos kasama ang pitong boards, limang assists at dalawang steals. Nag-ambag rin si Apacible ng siyam puntos at pitong rebounds, gayundin si Villoria sa sarili niyang siyam puntos, pitong boards at anim na assists na sunod na kakaharapin ang undefeated na San Juan Knights sa Lunes sa Ynares Center.

Bumida naman sa iskoring si dating NLEX Road Warriors guard Gabo sa 15 puntos, walong assists, tatlong steals at dalawang rebounds, na sinundan nina Mabulac sa double-double na 14 puntos, 10 boards at dalawang steals, Ralph Robin sa 12 puntos, Ed Daquiaog sa 11 puntos at Chester Melencio sa 10 puntos at anim na boards.

Sinelyuhan naman ni Mark Nonoy ng Iloilo ng isang jumper at limang free throws ang panalo kontra Davao Occidental Tigers sa 85-76 sa pambungad na laro para ikubra ang kabuuang 18 puntos na sinundan ni RV Berjay sa 13 puntos at siyam na boards, all-around game ni CJ Cansino sa 12 puntos, walong rebounds, limang assists at tatlong steals at ni Clint Doliguez sa 11 puntos para sa 4-7 rekord, habang naputol ang three-game streak ng Davao sa 8-3 na pilit binuhat nina Jun Manzo sa 14 puntos, Kenneth Ighalo sa 12 puntos at Bambam Gamalinda sa 11 puntos.

Bumuhos naman si Levi Hernandez ng 26 puntos at Dawn Ochea ng 12 puntos upang buhatin ang Batangas City kontra sa Mindoro Tamaraws sa 82-73 tungo sa ikalawang sunod na panalo para sa 9-2 rekord. (Gerard Arce)