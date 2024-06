Jericho Rosales, Janine Gutierrez buking, magkasamang nanood ng sine

Spotted diumano noong Miyerkoles ng gabi sa isang mall sa Makati City sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales.

Pinag-uusapan kasi sa online world ang blurred photo ng dalawa na pinost ng isang netizen sa online forum.

Kuwento nito, “Hello mga ate! First time to post po. Andito ako sa Power Plant tapos nakita ko si JR and JG together, manonood sila ng sine and bumili pa ng snacks sa Jamaican Patty.

“‘Di ko alam may connection pala sila? Friends lang kaya?

“PS. Sorry for the blurred photo nagmamadali kase baka ma-julie (mahuli) ako.”

Pero kahit blurred ang photo ay mamumukhaan pa rin ang dalawa at hula nga ng mga netizen na sina Janine at Echo nga ang tinutukoy sa nasabing post.

Sey pa nila, mukha raw nagdi-date ang dalawa.

“Echo at Janine, SPOTTED! Bilang tsismosa ako… Nagde-date?”

Well, baka gusto lang nila makilala ang isa’t isa at mawala ang awkwardness kaya sila nakitang magkasama sa isang mall. Magsasama rin kasi sila sa teleseryeng ‘Lavender Fields’.

Hindi pa nga sila nire-reveal, pero marami na ang nag-aabang na ipakilala sila sa nasabing Kapamilya serye at ngayon pa lang nga ay may mga nagsi-ship na sa kanilang dalawa bilang EchoNine love team.

Bonggels!