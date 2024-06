Jade Disquitado, Nico Almenras ‘spark plug’ ng Alas Pilipinas Men

SUMANDIG ang Alas Pilipinas sa lalim ng bench na sina Jade Disquitado at Nico Almenras upang malampasan ang mga mas bata ngunit magaspang na Indonesia, 25-23, 23-25, 25-14, 25-22, tungo sa pagsulong sa labanan sa pangsiyam na puwesto ng AVC Men’s Challenge Cup Miyerkoles ng gabi (oras ng Maynila) sa Bahrain.

Pinagana ng kapitan ng koponan na si Marck Espejo ang Pilipinas na may 20 puntos sa 17 atake, dalawang aces at isang block kung saan tumulong sina Disquitado at Almendras upang maihatid ang unang panalo ng bansa matapos mawala ang dalawang laban nito sa Pool A.

Ang pares mula sa National University, na pumalit kina Leo Ordiales at Jau Umandal, ay nagbigay ng spark mula sa bench at pinangunahan ang paghila ng Alas sa ika-apat na set bago ang back-to-back blocks ni Kim Malabunga para sa isang pagkalat ng 19-13.

Nagingvsandigan ang 1-2 play nina Owa Retamar at ang block ni Lloyd Josafat sa 23-19 ngunit ang mga Indonesian ay hindi bumaba nang walang palag at nakapuntos ng tatlong sunod na puntos upang maputol ang lamang sa dalawa matapos ang hit ni Prasasti Dedi, 23-21.

Dinala ni Disquitado ang mga spiker ng Pilipinas sa match point, 24-21, bago gumawa si Espejo ng isang error sa serbisyo. Ipinako ni Almendras ang pag-atake ng pampanalong spike upang wakasan ang laban sa isang oras at 45 minuto.

Si Disquitado, ang UAAP Season 86 top rookie, ay umiskor ng 12 puntos mula sa siyam na atake at tatlong blocks. Nagbigay si Malabunga ng anim sa 15 blocks ng koponan upang tumapos na may 12 puntos, habang si Almendras ay bumagsak sa 10 puntos sa isang 9-of-19 na atake.

Kumana si Retamar ng apat na puntos kasama ang dalawang blocks. (Lito Oredo)