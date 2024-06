Ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa tao, patibayin ang kalusugan ng bawat Pilipino

Nito lamang Martes, June 4, kinumpirma ng Department of Health na ang COVID-19 subvariant KP.2, kilala rin sa tawag na FLiRT variant, ay nakapasok na sa ating bansa. Sa kabila nito, walang nakikitang panganib ang DOH sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas. At kahit may bahagyang pagtaas sa mga kaso ng bagong FLiRT variants, itinuturing pa rin ito ng DOH na “mild” na uri ng COVID virus.

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, nananawagan ang inyong Senator Kuya Bong Go sa publiko na manatiling mapagbantay laban sa FLiRT variant at iba pang kumakalat na sakit. Tandaan natin na ang pagsusuot ng masks ay isa pa rin sa mga pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, anuman ang variant.

Alam na po natin ang basic health measures at napatunayang mainam ang mga ito: ugaliin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig; gumamit ng alcohol-based sanitizer; at mag-practice ng safe distancing hangga’t maaari. Marami na tayong natutunan noong nakaraang mga taon sa panahon ng pandemya. Tandaan natin na ang tamang pag-iingat ay makakasagip ng buhay ng ating kapwa.

Isinulong din natin ang pagpopondo sa pagtatayo ng higit 700 Super Health Centers sa buong bansa sa tulong ng mga kapwa ko mambabatas, DOH at mga lokal na pamahalaan. Isa sa mga serbisyo rito ay ang early detection na mahalaga upang maiwasan ang paglaganap ng sakit sa ating mga komunidad. Sa tulong ng mga ganitong pasilidad, nagiging posible ang maagang interbensyon na siyang susi upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko.

Nariyan din ang mga Malasakit Centers na handang tumulong sa mga gastusing pampagamot lalo na ng mga mahihirap na pasyente. Naisabatas na po ito noon na aking pangunahing iniakda at inisponsoran upang maging mabilis, maayos at maaasahan ang pagkuha ng tulong pangmedikal. Sa kasalukuyan, mayroon nang 165 Malasakit Centers sa iba’t ibang kuwalipikadong pampublikong ospital.

Samantala, patuloy naman tayo sa paghahatid ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Noong May 30, binigyan natin ng dagdag na tulong ang 1,000 displaced workers sa Quezon City kasama sina Mayor Joy Belmonte at Councilor Mikey Belmonte. Tumulong din tayo sa 1,000 residente ng Caloocan City kasama naman si Mayor Along Malapitan. Nakatanggap din ang mga ito ng pansamantalang trabaho mula sa gobyerno.

Noong May 31 naman, nagtungo ako sa Mandaluyong City para mamahagi rin ng dagdag na suporta sa 1,000 displaced workers katuwang sina Mayor Ben Abalos at Congressman Boyet Gonzales. Matapos ito, nagpunta rin tayo sa Tanauan City, Batangas, kung saan tumulong tayo sa 505 displaced workers at 58 na biktima ng sunog doon. Sinaksihan din natin ang turnover ng mga ambulansya para sa Tanauan City at Alitagtag sa Batangas, at Luisiana sa Laguna na ating sinuportahan kasama ang DOH.

Noong June 3, sa Tuguegarao City, Cagayan, ating pinangunahan ang pagbibigay ng suporta sa 21 cooperatives sa rehiyon sa pamamagitan ng programang Malasakit sa Kooperatiba ng Cooperative Development Authority na ating isinulong. Nagkaloob din tayo ng tulong sa 500 residenteng nawalan ng hanapbuhay katuwang si Mayor Maila Ting-Que. Nag-abot din tayo ng tulong sa 700 youth leaders at mga miyembro ng Sangguniang Kabataan.

Kasunod nito, dumalo tayo sa Parents’ Night ng University of Cagayan Valley kung saan nakaharap natin ang mga graduating students at kanilang mga magulang at guro. Guest of Honor din tayo noong June 4 sa commencement exercises ng Immaculate Conception Child Development Center, Inc. sa Pandi, Bulacan. Sa mga okasyon na ito ay ating pinahalagahan ang tamang edukasyon at paggabay sa mga bata tungo sa mas magandang kinabukasan.

Matapos ito, sinaksihan natin ang inagurasyon ng itinayong Super Health Center sa Angat, Bulacan. Sinundan ito ng pamamahagi natin ng tulong sa 500 na residente sa lugar na nawalan ng hanapbuhay, na may natanggap ding tulong mula sa DOLE.

Pagkatapos ay dumalo rin tayo sa ginanap na Liga ng mga Barangay Congress-Negros Occidental Provincial Chapter na ginanap sa Bai Hotel, Mandaue City, Cebu sa imbitasyon ni LnB President Provincial Board Member Richard Sablan.

Noong June 5, nagtungo ako sa Panglao, Bohol kung saan nag-inspeksyon tayo sa Super Health Center doon at namahagi rin tayo ng tulong sa humigit-kumulang 500 displaced workers sa bayan. Sinundan naman ito ng pag-inspeksyon natin sa Super Health Center sa Dauis. Namahagi rin tayo ng tulong sa halos 500 displaced workers sa bayan. Matapos ito, dumalo naman tayo sa ginanap na Liga ng mga Barangay Congress-Bohol Provincial Chapter sa Tagbilaran City, sa imbitasyon ni BM Romula Cepedoza.

Nakarating naman ang aking Malasakit Team sa iba’t ibang parte ng bansa para mag-abot ng tulong sa mga kababayan nating patuloy na nahaharap sa iba’t ibang krisis tulad ng 14 na biktima ng sunog sa Tubod, Lanao del Norte; at 31 naman sa Zamboanga City. Nag-abot din tayo ng agarang tulong para sa mga kababayan nating nabiktima ng Typhoon Aghon sa Lucban, Quezon. Sinuportahan din natin ang 15 TESDA graduates sa Pasig City.

Sa Pampanga, tumulong tayo sa 536 na indigent students sa San Luis at 300 naman sa Santo Tomas katuwang si Congresswoman Anna York Bondoc. Sa Lanao del Norte, namahagi tayo ng assistance sa 500 na indigents sa Baroy katuwang si Mayor Grelina Lim at 826 naman mula sa iba’t ibang bayan sa naturang probinsya katuwang si Governor Angging Dimaporo at mga Board Members ng probinsya.

Upang alalayan ang mga naghihirap na manggagawa, tumulong tayo sa 687 sa Taguig City katuwang si Mayor Lani Cayetano at Cong. Ading Cruz; 534 sa Biñan City, Laguna katuwang sina Congresswoman Len Alonte at Vice Mayor Gel Alonte; 88 sa Meycauayan City, Bulacan kasama si Councilor Kat Hernandez; 500 sa Marikina City kasama si Mayor Marcy Teodoro; 145 sa Cabarroguis, Quirino katuwang si Vice Governor Jojo Vaquilar; 127 mula sa San Remigio, Sibalom, at Patnongon, sa Antique katuwang si Vice Governor Ed Denosta; 147 sa Pateros katuwang si Brgy. Captain Joven Gatpayat; at 111 sa San Isidro kasama si Mayor Lamberto Domiños, at 111 sa Sta. Monica kasama si Mayor Arwela Dolar, mga bayan sa Surigao del Norte. Nakatanggap din sila ng pansamantalang trabaho mula sa gobyerno.

Naisagawa na rin ang groundbreaking ng Super Health Center sa Santa Catalina, Negros Oriental upang mailapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad.

Anumang banta sa ating kalusugan, hindi tayo dapat magkumpiyansa. Patuloy tayong mag-ingat at alagaan ang sarili upang maprotektahan ang ating komunidad. Tandaan na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino.

Sa abot ng aking makakaya bilang inyong Mr. Malasakit na ang tanging bisyo ay magserbisyo, patuloy kong sisikaping mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao lalo na pagdating sa kalusugan tungo sa mas ligtas at malusog na bansa.