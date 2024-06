Tiniyak ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., nitong Huwebes na hindi sasabak sa anumang giyera ang Pilipinas kahit may kinakaharap na ‘external threats’ ang bansa.

Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa harap ng mga sundalo sa Davao Region nang bisitahin nito ang 10th Infantry Division ng Philippine Army.

“Now, I am sure that all of you are aware now that the internal threat has been reduced. We now have to also think about the external threat and that again is a different strategy that we will have to employ,” wika ni Marcos.

“Hindi naman tayo nakikipaggiyera kahit na kanino. Wala naman tayong gustong pasukin. Tayo ay defensive lang naman tayo at dinedepensahan lang natin ang bansa natin,” paliwanag pa niya.

“Kaya’t ‘yan ang ating bagong threat na hinaharap ngunit kagaya ng sabi ko, kung nagawa ninyo ito dahil sa internal threat, ako’y malakas ang loob ko na kaya rin ninyong gawin pagkadumating sa tinatawag na external threat,” dugtong ng Pangulo.

Siniguro rin ni Marcos sa mga sundalo na ang gobyer¬no at mga military commander ay ginagawa ang lahat ng makakaya “to make sure that our men and women [in the military] are completely capacitated.’’

Binanggit pa niya na ang Philippine military ay kaila¬ngan ipihit ang puwersa upang maprotektahan hindi lang ang kaligtasan ng mamamayan kundi ang seguridad ng teritoryo ng Pilipinas laban sa ‘emerging threats’.

Tinutukoy ng Pangulo ang China na naging agresibo sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang ay inagaw pa ng Chinese Coast Guard ang suplay ng pagkain sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.