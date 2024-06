Higit P9B ilegal na droga winasak

MAHIGIT sa P9 bilyong halaga ng ilegal na droga na nakumpiska sa iba’t ibang operasyon ang winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Trece Martires City, Cavite kahapon nang umaga.

Sinira ang ang mga ilegal na droga na may kabuuang timbang na 2,435,619 gramo sa pamamagitan ng thermal decomposition o thermolysis sa Integrated Waste Management Inc. sa Barangay Aguado, Trece Martires City.

Kabilang sa mga winasak ang 1.2 tonelada ng shabu na nasamsam sa checkpoint sa Barangay Pinagkrusan sa Alitagtag, Batangas noong Abril 15. 2024.

Kasama ng PDEA sa kanilang operasyon laban sa ilegal na droga ang Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI) at iba pang counterpart law enforcement at military unit.

Samantala, sinaksihan ng mga kinatawan ng Department of Justice (DOJ), Department of the Interior and Local Government (DILG), PNP at mga lokal na opisyal ng Barangay Aguado ang pagwasak sa mga ilegal na droga. (Carl Santiago)