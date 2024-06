‘Di ko binili FAMAS Best Actor award! – Alfred Vargas

Malaki ang pasasalamat ni Alfred Vargas sa National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Aunor dahil sa tulong at suporta nito sa kanya habang ginagawa nila ang pelikulang ‘Pieta’.

Marami siyang natutunan sa nag-iisang Superstar at forever grateful si Alfred sa pagsama sa kanya sa prinoduce na pelikula na nagbigay sa kanya ng FAMAS Best Actor award ngayong taon na ito.

Bukod kay Ate Guy, bongga rin ang mga eksena ni Alfred with Gina Alajar at sa yumaong aktres na si Jaclyn Jose.

Tsika pa ng dating Congressman, ang tatlong award-winning actress ang dahilan kung bakit siya nanalo na pinakamagaling na lead actor sa FAMAS. Nahawa raw siya sa husay ng tatlong aktres.

Dagdag pa ni Alfred, hindi raw siya nakatulog agad after ng awards night noong May 26. At ilang gabi raw niyang katabi sa pagtulog ang iconic trophy.

Sa thanksgiving presscon ni Alfred sa SuperSam nitong Huwebes, nag-deny ang FAMAS Best Actor sa intrigang binili niya ang nasabing award, na sinang-ayunan naman ng manager niyang si Lolit Solis.

Hindi raw totoo ang kumakalat na intriga. Fake news daw ‘yon, ha!

Sabi nga ni Manay Lolit “Hindi bayad ang award ni Alfred,” at lalong hindi niya raw ito in-scam. Hindi na raw kaya ng powers niya ‘yung ganun. Behaved na raw siya ngayon.

Naloka nga pala ang press people dahil pagdating na pagdating kasi ni Alfred sa venue ay agad itong lumapit sa kanyang manager at nanay-nanayan at inabot ang napakabigat na FAMAS trophy, pero ayaw hawakan ni Nay Lolit ang award ng alaga.

Sey pa ng manager ni Alfred, actress na raw pahawak sa kanya ang trophy at baka maakusuhan pa silang nang-scam, ‘noh?!

Pero pinilit ng aktor na mahawakan ito ni Nay Lolit dahil bukod sa kanyang pamilya ay inaalay din niya ang nasabing karangalan sa kanyang butihing manager. Bongga!

Congrats, Alfred! (Ogie Rodriguez)