Dating vice chairman ng BIFF timbog

NASAKOTE ng pulisya ang dating vice chairman ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter (BIFF) Burgos faction matapos ang isinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Datu Piang, Maguindanao del Sur noong Miyerkoles.

Kinilala ni CIDG-BAR Regional Chief Lt. Col. Ariel Huesca ang suspek na si Abunawas Ibad Damiog alyas Commander Bayawak, 65-anyos, taga Barangay Alongan, Datu Piang, Maguindanao del Sur at No. 3 most wanted person sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Ang suspek ay may warrant of arrest sa mga kasong Multiple Attempted Murder, Destructive Arson at Anti- Terrorism Act of 2020 at sangkot sa pagpapasabog sa isang eskuwelahan sa Maguindanao.

Nag-ugat ang nasabing mga kaso laban sa suspek dahil sa pang-atake ng grupo nito sa sa mga kasapi ng Datu Piang PNP habang nagpapatrulya sa Barangay Poblacion kung saan sinunog pa nito ang patrol car.

Kasama rin nito ang 90 miyembro ng BIFF nang lusubin nito ang detachment ng militar sa Barangay Kanguan.

Hindi rin nito pinalampas at sinira ang Sta.Teresita Parish Church sa Barangay Poblacion din. Nangyari lahat ito noong Disyembre 2020.

Sa ulat ng pulisya, isang operasyon ang isinagawa ng CIDG Cotabato City Field Unit kasama ang Datu Piang police at Provincial Intelligence Unit ng Maguindanao laban sa suspek sa bayan ng Datu Piang kung saan nakuhanan pa ito ng isang cal. 45 na baril, mga bala at magazine.

Nasa kustodiya ito ng CIDG Cotabato City Field Unit para dokumentasyon at tamang disposisyon.(Edwin Balasa)