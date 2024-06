Daniel Padilla kahit walang babae, ang fresh pa rin

Nagulat si Daniel Padilla at ang team nito nang makita ang napakaraming tao nung lumabas sila mula sa isang lumang building sa Escolta, Manila nitong Miyerkoles ng gabi.

Hindi akalain ni Daniel na siya pala ang hinihintay ng mga tao sa lobby at labas ng makasaysayang First United Building.

Sa rami ng fans na nagpa-picture sa kanya at agad ngang nag-trending si Deej sa X.

Gaya ng dati, very accommodating ang aktor sa lahat ng fans na gustong lumapit at magpakuha ng picture kasama siya.

Iisa halos ang komento ng mga netizen sa mga naglabasang larawan ng panganay na anak ni Karla Estrada.

“Ang fresh-fresh at parang lalong pumogi si Daniel Padilla! Parang hindi maghapong nagtrabaho!”

Kahit nga raw walang bagong babae sa buhay ni Daniel ay ang fresh pa rin niya, ha!

Nag-shooting ng bagong endorsement campaign si Daniel nitong Miyerkoles. Halos mag-aalas nuwebe na ng gabi siya natapos. Pero hindi mababanaag sa mukha nito ang pagod. Super smile ito at chika sa mga faney na matiyagang naghintay sa kanya.

Hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Deej ang hawak na sunflower bouquet ng isang lalaki na nagpa-selfie sa kanya. Favorite flower iyon ng aktor. Very significant rin sa buhay niya ang sunflower. Kapansin-pansin na mas lalong sumaya ang face ni Deej nang mapansin at ituro sa mga kaibigan ang hawak na bulaklak ng fan. At dahil din sa bulaklak, bigla niyang naalala ang namatay niyang aso na si Summer.

Samantala, pinaghahandaan na rin ni Deej ang kanyang pagbabalik sa concert stage ngayong Biyernes, June 7 sa Davao del Norte Sports & Tourism Complex kasama ang banda ng mga pinsan niya, ang Hilera Band.

Congrats sa bagong endorsement at upcoming concert Deej!