CJ Perez nagdusa sa foul trouble

Finals Game 2 Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

7:30pm – Meralco vs SMB

(Bolts lead series 1-0)

MAAGANG na-foul trouble si CJ Perez sa Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum Miyerkoles ng gabi.

Apektado ang laro ng slasher, nalimitahan sa 30 1/2 minutes lang sa court nang matalo ang San Miguel Beer sa Meralco 93-86.

Sa first half lang, may apat na fouls na si Perez – huli ang offensive na itinawag sa kanya laban kay Cliff Hodge sa 2:29-minute mark ng second quarter.

Unang pumito ang referees ng blocking foul kay Hodge, nag-challenge si coach Luigi Trillo. Matapos ang review, na-overturn ang unang tawag at ating charging kay Perez.

“Finals ngayon, eh. Hindi na dapat matatawagan ‘yung mga ganu’n kanipis na foul,” paglabas ng dugout ay bungad ng Best Player of the Conference at Finals MVP ng nakaraang Commmissioner’s Cup. “Nothing against the (referees) naman pero siyempre, finals ‘to. Kailangan namin dumipensa ng maayos.”

Tumapos pa rin si Perez ng 20 points sa 6 of 14 shooting sa likod ng game-high 23 ni June Mar Fajardo. May 7 rebounds, 2 assists, 2 steals pa si Perez.

Karaniwang babad lalo sa mga dikdikang laro, naka-6 1/2 minutes lang si CJ sa third quarter, umiskor ng 7.

“Malaking epekto ‘yun (foul trouble),” dagdag ng guard na produkto ng Lyceum na nakasungkit ng 5 fouls buond laro.

Ipinagpag na lang niya ang pagkadismaya, pagtutunan daw kung paano sila reresbak sa Game 2 ngayong Biyernes sa Big Dome din.

“Kung successful ‘yung challenge nila, I think that’s a jumpball but tumawag ng offensive,” punto niya. “Pero tapos na ‘yun. Focus na kami sa Game 2. Mahaba-haba pa ‘yung series, makakapag-prepare kami ng maayos.”

Isa pang nakikita ni Perez ang 19 turnovers ng SMB na naging 18 points ng Bolts, at sa 20-14 deficit ng Beer sa offensive boards.

“Dami naming turnovers, we were not moving the ball well,” aniya. “Sa energy and offensive rebounds, doon kami natalo. Cliff siyam na offensive rebounds, malaki ‘yun.” (Vladi Eduarte)