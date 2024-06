HINDI lang masarap na klase ng pagkain ang chicken inasal ng Bacolod kundi isa na rin itong cultural property ng lalawigan.

Ayon sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA), may ibang pitik na ang sikat na chicken inasal ng nasabing lalawigan dahil bahagi na rin ito ngayon ng kanilang cultural heritage.

Major shoutout talaga sa mga Bisaya sa ubod sarap nilang chicken inasal!

Opisyal itong itinanghal bilang cultural property ng Bacolod kasabay sa pagdaraos ng tatlong-araw na 4th Chicken Inasal Festival na nagwakas noong Mayo 24.

Utak ng nasabing makasaysayang kaganapan si Councilor Em Ang na siyang may-akda ng City Ordinance 1012 noong 2022 na nagdedeklara sa nabanggit na pagkain bilang cultural property ng Bacolod.

Si Ang din ang utak sa likod ng Chicken Inasal Festival na inilunsad noong 2018.

“I am thankful that after almost six months of deliberations, the NCCA finally approved that chicken inasal is from Bacolod. Bacolod will not only be known as the Home of MassKara Festival, but of chicken inasal as well,” ayon pa kay Ang.

Isinilang ang napakasarap na pagkain sa Cuadra street sa Bacolod noong dekada 70.

“We are just waiting for the NCCA’s certification to come within these days so we can finally say that chicken inasal is now our very own identity,”dagdag ng konsehala.