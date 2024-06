Caloy Yulo, Levi Ruivivar, EJ Obiena totodo sa training

NAKATAKDANG tumulak ang buong 15-man Olympics-bound athletes patungong Metz, France upang isagawa ang mahigit isang buwang training camp sa state-of-the-art training facility bilang parte ng huling buhos ng pagsasanay para sa Summer Games sa darating na Hulyo 26 hanggang Agosto 11 sa Paris.

Maiging ipagpapatuloy ng Paris-bound athletes ang kanilang preparasyon sa hilagang-silangan ng Grand Est Region ng France, na planong padaliin at kumportable ang gagawing pagsasanay dahil sa inaasahang kumpletong kagamitan at pasilidad na gagamitin upang mas maihanda ang mga Pinoy na masundan o malampasan ang nakuhang karangalan sa nagdaang 2020+1 Tokyo Olympics, kung saan nakuha ng Pilipinas ang kauna-unahang gintong medalya mula kay Hidilyn Diaz-Naranjo sa women’s weightlifting at tatlo pang medalya.

Binubuo ang national squad nina two-time artistic gymnastics world champion Carlos Yulo, Alleah Finnegan, Levi Ruivivar at Emma Malabuyo; tatlong weightlifters na sina John Ceniza, Elreen Ando at Vanessa Sarno; back-to-back Olympian pole vaulter pole vaulter at 2023 Athletics Worlds silver medalist Ernest John Obiena; rower Joanie Delgaco; fencer Samantha Catantan at boxers Tokyo silver medalists Nesty Petecio at Carlo Paalam, Aira Villegas, Hergie Bacyadan at Olympian bronze medalist Eumir Felix Marcial.

“They’re staying there in one month, and maybe even during the Olympics for those who are comfortable there,” pahayag ni Philippine Olympic Committee (POC) secretary-general Wharton Chan sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon, kung saan nakatakdang umalis ang pambansang koponan simula sa Hunyo 22 kasunod ng sendoff sa Hunyo 21.

Matagal nang inasikaso ng national Olympic body ang naturang hakbang na ipagpatuloy ng national squad ang kanilang pag-eensayo sa nasabing pasilidad.

Idinagdag rin ni Chan na magiging madali para sa national squad ang pagsasanay sa Metz facilities dahil ibibigay rito ang lahat ng kakailanganing kagamitan maging ang transportasyon upang magtungo mula sa hotel hanggang sa mga pagdarausan ng pagsasanay.

“They are billeted in two adjacent hotels, we will provide full equipment, partners, medical, and sports lab. Very much cohesive for their preparations,” dagdag ni Chan, na sinabing mangangailangan lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng train upang makarating sa Paris.

Umaasa pang madaragdagan ang bilang ng Pinoy na papasok sa Olympics na may tinitignang 10-12 atleta na maaaring manggaling mula sa golf, judo, athletics, aquatics at BMX. (Gerard Arce)