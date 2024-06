BJ Borja, magbabalik entablado sa VLF “Ningas”

Magbabalik sa teatro si BJ Borja ngayong Hunyo bilang parte ng taunang The Virgin Labfest (VLF) ng Cultural Center of the Philippines (CCP). Ang VLF na nasa ika-19 na taon na ay isang theater festival para sa mga “untried, untested and unstaged” na mga dula.

Si Borja, alumni ng Dulaang UP at kasalukuyang tourism at culture officer ng Biñan City ay ang direktor ng dulang “Ningas” na isinulat ng Palanca winner na si Lino Balmes. Artista sa dula sina Geraldine Villamil at Ross Pesigan, na parehas batikan na sa entablado at mga produkto din ng Dulaang UP.

Ang dula ay iikot sa istorya ng emergency ng isang babae. Darating ang isang babae na nangagailangan ng tulong ng bumbero. Ang emergency: kailangan lang siyang bigyan ng bumbero ng pangalan, yun lang. Ang bumbero? Siya ang nakatakda niyang maging future Papa, Tatay, Daddy o Appa! Kapag binigyan siya nito ng pangalan ay maililigtas siya mula sa kawalan at mabubuhay sa kaniyang hinaharap. Ngunit, paano kung ayaw ng bumbero na bigyan siya ng pangalan? Makukumbinsi pa kaya siya ng kaniyang future daughter? Ano ang damdaming aalab sa bumbero?

Ayon kay Borja, “magandang platform ang VLF para pag-usapan ang mga isyu kagaya nitong sa play namin. Kasi di ba ngayon, parang usapin yung gusto mo ba magkaroon ng anak o hindi? Sa generation natin ngayon kita mo yan kasi kahit nga sa pagpapakasal parang nasa 30s na sila.” Dagdag pa ni Borja na isa ang teatro sa mabisang paraan upang mamulat at matututo tayo sa mga reyalidad ng buhay.

Mapapanood ang “Ningas” bilang parte ng VLF 19 Set A. Ito ay isasaentablado sa Hunyo 12 hanggang 28 sa Tanghalang Ignacio Gimenez sa CCP. Mabibili ang ticket sa Ticketworld at Ticket2Me.