Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang round the clock deployment ng team ng Bureau of Customs (BOC) at Department of Agriculture upang masigurong hindi maaantala ang proseso ng shipment sa buong bansa.

Sa ginanap na pulong ng Private Sector Advisory Council-Infrastructure Sector Group, binigyang-diin ng Pangulo ang importansiya ng tuloy-tuloy na shipment process upang hindi maantala ang pagdating ng mas maraming barko sa bansa.

Sinabi ng Pangulo na maglagay ng tatlong shifts upang hindi mapatid ang proseso sa shipment.

“In this business, there’s no afterhours. It can- it’s ready 24/7. So let’s not put an extra team, let’s just keep it running. Whatever you have there in the day, let the same number of people that you have all 24 hours,” anang Pangulo.

Sa ginanap na pulong ay inirekomenda ng advisory council sa Pangulo na magkaroon ng 24/7 shifting schedule operations sa lahat ng government services na may kinalaman sa logistics at supply chains.

Sa ganitong paraan ayon sa advisory council ay tuloy-tuloy ang inspection, clearance at payment process na malaking kabawasan sa oras at gastos, partikular sa x-ray scanning operations ng reefer vans.

Kabilang sa mga dumalo sa pulong sa Palasyo ay mga miyembro ng PSAC-Infrastructure Sector Group na sina Enrique Razon, Manuel Pangilinan, Eric Ramon Recto, Joanne de Asis, Ramoncito Fernandez, Daniel Aboitiz, at PSAC secretariat members. (Aileen Taliping)