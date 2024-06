Balik sa Pilipinas! Setter Iris Tolenada kakana sa Capital1

Magbabalik sa hampasan para sa local volleyball scene si Filipino-American playmaker Iris Janelle Tolenada para sa koponan ng Capital1 Solar Spikers matapos ang paglalaro sa Korean V.League na GS Caltex Seoul Kixx sa darating na Reinforced Conference ng Premier Volleyball League (PVL).

Huling beses nasaksihan sa local league ang 32-anyos na setter sa koponan ng nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers para tulungang makuha ang bronze medal finish sa 2023 All-Filipino Conference bago tuluyang naghiwa-hiwalay ang mga manlalaro nito sa iba’t ibang liga.

Sa kanyang social media post ay sinabi ni Tolenada ang panibagong kabanata sa kanyang karera sa balibol sa pagtanggap ng bagong puwesto sa Solar Spikers na pagmamay-ari ng magkapatid na Milka at Mandy Romero, anak ni businessman at sportsman Mikey Romero.

“New chapter, thank you Lord. Let’s goo Capital1 solar spikers,” saad ni Tolenada sa kanyang Instagram account upang samahan ang dating kakampi sa F2 Logistics na si Andrea Instrella, gayundin ang mga beteranong sina Jorelle Singh, Patty Orendain, Aiko Urdas, Janine Navarro, Heather Guino-o at Jana Lana.

Napabalita ring tatalon sa Solar Spikers sina Shola Alvarez at Norielle Ipac ng Galeries Tower Highrisers upang madagdagan ang puwersa ng koponan na malampasan ang 1-10 rekord sa nagdaang All-Filipino Conference sa ilalim ni coach Roger Gorayeb.

Ito na ang magiging ika-anim na koponan sa local league ng 5-foot-9 setter matapos unang masilayan sa Philips Gold Lady Slammers, kung saan hinirang itong Best Setter sa 2015 Philippine Super Liga All-Filipino, kabilang ang tansong medalya. Sunod itong napabilang sa Pocari Sweat Lady Warriors sa 2016 Shakey’s V-League 13th season Reinforced Conference kaakibat ang kampeonato at ikalawang best setter award.

Nakuha nito ang panibagong kampeonato sa kamay ng F2 Logistics sa 2021 Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League for Women kasabay ang ikatlong Best Setter award, habang binigyang pagkilala naman ito ng San Francisco State University noong 2013 bilang Female Athlete of the Year. (Gerard Arce)