Inilunsad ng House of Franchise ang isang kaibig-ibig na karagdagan sa kanilang pamilya! Narito sina Mimi, Lala, at Cha Cha ng Ooh! Cha! Milk Tea, kung saan pinagsama ang lasa at inobasyon.

Noong 1 Mayo 2024, idinaos ang paglulunsad Ooh Cha! Milk Tea sa House of Franchise sa Shaw Boulevard, Pasig City, na nagpapakita ng one-of-a-kind franchise concept na naglalayong makuha ang puso at lasa ng mga kabataan.

Bukod sa malasang lasa ng Ooh Cha! Milk Tea, ipinagmamalaki ang kakaiba at nakakatuwang packaging nito — ang makabagong “peel-off” o “easy open can”, nakakapreskong pagbabago mula sa karaniwang mga disenyo ng packaging na magagamit sa merkado.

Ang mga natatanging lata na ito ay nagbibigay ng kaginhawahan para sa mga on-the-go, pati na rin ang isang kawili-wiling twist sa mga karaniwang milk tea cup.

Ang kapansin-pansing mga dilaw na kulay, mapaglarong mga graphics, at kakaibang mga guhit sa packaging ay dadalhin sa mga customer na magsimula sa isang kasiya-siyang pakikipagsapalaran ng panlasa at pagtuklas.

“Labis kaming nasasabik sa paglulunsad na ito dahil gusto naming magdala ng bago na alam naming gustung-gusto ng maraming Pilipino. More than the entrepreneurial aspect, syempre gusto rin naming magbahagi ng product and service na alam naming magugustuhan at ma-eenjoy ng mga tao,” ayon kay HOF President Jonathan So.

“We’re so happy to share with you Ooh! Cha!, Sana masubukan mo ang lahat at ma-enjoy mo sila kasama ang iyong mga mahal sa buhay,” dagdag ni HOF Vice President Carlito Macadangdang.

Sa panahon ng grand launch event sa House of Franchise, ipinakilala din ni HOF President Jonathan So at Vice President Carlito Macadangdang ang Ooh Cha! Milk Tea Friends na sina Mimi, Lala, at Cha Cha, na labis na nakadagdag sa nakatutuwang apeal ng brand.

Kaya, kung ikaw ay nasasabik na subukan ang masarap na milk tea flavors o kahit na tuklasin ang mga pagkakataon sa franchising, ang pakikipagsapalaran ay naghihintay sa www.oohcha.ph.