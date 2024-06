6 todas sa sumambulat, nagliyab na bangka

KINUMPIRMA ng Philippine Coast Guard (PCG) – Cebu na anim na crew ang nasawi nang sumabog at tuluyang masunog ang bangka ng mga ito sa karagatan ng Naga City, Southern Cebu noong Miyerkoles nang gabi.

Samantala, limang tripulante ang nakaligtas sa trahedya pero isa rito ay nasa kritikal na kalagayan.

Ginagamot ang mga ito sa isang ospital dahil sa tinamong mga paso at sugat sa katawan.

Ayon kay Captain Jerome Lozada ng PCG Cebu, naglalayag ang fishing boat na FBCA King Bryan sa karagatang sakop ng Naga City sa Southern Cebu nang bigla itong sumabog bandang alas 8:25 nang gabi at tuluyang maglagablab.

Unang naiulat na dalawang tripulante ang nakitang wala nang buhay habang nakalutang sa dagat.

Nasagip naman ang isang walang malay na tripulante pero lapnos ang katawan nito dahil sa tinamong matinding paso.

Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang mga tauhan ng CGS Central Cebu at CGSS Naga at nasagip ang lima pang tripulante.

Natagpuan din ang tatlong nawawalang crew.

Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang sanhi ng pagsabog ng bangka.(Ronilo Dagos)