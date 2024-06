2024 Shakey’s Girls Volleyball! Rhose Almendralejo itinulak Bacolod Tay Tung sa finals

NAGPAKATATAG ang Bacolod Tay Tung para lampasan ang mahigpit na paglaban ng Kings’ Montessori School sa ikatlong set bago itinakas ang 25-18, 25-14, 25-23 panalo at sumampa sa gold medal match ng 2024 Shakey’s Girls Volleyball Invitational League Huwebes sa Paco Arena.

Sinimulan ni Rhose Almendralejo ang pagbabalik ng Thunderbolts mula sa limang puntos na paghahabol sa unang yugto ng ikatlong frame at naihatid ang lubhang kailangan na mga hit upang dalhin ang ikatlong puwesto noong nakaraang taon sa winner-take-all finals sa Linggo.

Ang middle blocker ay pumalo ng walo sa kanyang 14 na puntos sa ikatlong set kabilang ang game-winning kill para sa Bacolod-based squad, na tanging natitirang podium finisher mula sa kasali sa inaugural edition.

Nakapasok ang Bacolod Tay Tung sa unang dalawang set ngunit kinailangan itong pawisan sa ikatlo matapos bumagsak sa 3-8. Gumawa ng ilang run ang Thunderbolts para makuha ang 20-16 na bentahe kahit ang Montessori Kings ay nag-rally para tumabla sa 23 matapos ang kill block ni Justine Decena kay Almendralejo.

Gayunman, isang masaklap na error sa serbisyo ni Shekaina Lleses ang nagbigay sa Thunderbolts ng pagkakataon upang tapusin ang laban.

“Yung kalaban malakas din naman pero nag-click lang siguro iyung depensa at block namin kaya ayun po,” sabi ni Bacolod Tay Tung coach Ian Mcariola. “Sabi ko sa kanila kapit lang, enjoy lang sa loob ng court, at kung alam ‘yung kalaban, okay lang.”

Nagdagdag sina Jothea Ramos at Ana Hermosura ng tig-11 markers para sa Thunderbolts.

Pinagtatalunan pa rin ng UAAP champion Adamson University at National University-Nazareth School ang huling gold medal match slot sa premier grassroots volleyball tournament sa bansa na suportado ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner, Smart Sports, Mikasa, Team Rebel Sports, Data Project, Genius Sports at Robinsons Malls, habang isinusulat ang istoryang ito.

Si Shekaina Lleses ay may siyam na puntos habang ang kanyang kambal na si Shehanna Lleses ay tumipa ng pitong marka para sa Montessori Kings.

Samantala, ang Arellano University ay itinala ang 25-21, 27-25, 21-25, 20-25, 15-12 tagumpay sa Bethel Academy College sa classification round.

Ibinuhos ni Samantha Maranan ang anim sa kanyang team-high na 27 puntos para sa Lady Braves sa ikalimang set, sumuntok sa mga napapanahong hit para mawala ang league-record na 36 markers ni Bethelites winger Shane Reterta.

Nakakolekta si Maranan ng 22 attacks, apat na aces at isang kill block habang sina Catherine Chu at Christal Pueblas ay nakakuha ng 16 at 14 points, ayon sa pagkakasunod, para sa Arellano.

Makakalaban ng Lady Braves ang Far Eastern University-Diliman sa laban para sa ikalima.

Ginawa ni Reterta ang heavy lifting na may 33 hits, dalawang aces at isang kill block para sa Bethel Academy, na nagtapon ng 44 puntos mula sa mga error.

Sa kabilang banda, winalis ng Lady Baby Tamaraws ang Lyceum of the Philippines University, 25-19, 25-22, 25-18.

Sina Clarisse Loresco at Lovely Lopez ay umiskor ng siyam at walong puntos, ayon sa pagkakasunod, para sa FEU-Diliman.

Si Philip Gancia ay may walong puntos upang unahan ang Lyceum, na makakaharap sa Bethel Academy para sa ikapitong puwesto. (Lito Oredo)