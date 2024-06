Yuka Saso umangat sa world No. 6 ranking

UMANGAT ang Filipino-Japanese na si Yuka Saso sa pangkalahtang No. 6 sa world rankings kasunod ng kanyang pagkapanalo sa US Women’s Open nitong weekend.

Ang panalo ay nagtiyak din dito sa isang puwesto sa Paris Olympics.

Una nang binalewala ni Saso ang three-shot deficit upang maging pinakabatang manlalaro na nanalo ng dalawang titulo sa US Women’s Open.

Nagkaroon muna ng three-way tie patungo sa naging isang dramatikong huling araw, kung saan nasa tuktok ng leaderboard sina Minjee Lee ng Australia, American Andrea Lee at Wichanee Meechai ng Thailand.

Ngunit ang 22-anyos na si Saso ay gumawa ng isang run ng apat na birdie sa limang butas sa likod na siyam upang agawin ang tagumpay sa pamamagitan ng tatlong stroke.

“Ang sarap sa pakiramdam,” sabi ni Saso. “Gusto ko rin talaga. Not just to get a second win but also to prove something to myself. Hindi ako nanalo sa loob ng dalawa’t kalahati o tatlong taon. Talagang nagkaroon ako ng kaunting pagdududa kung kaya kong manalo ulit o kung hindi na ulit ako mananalo. ”

Nakita ng kanyang two-under-par 68 ang kanyang tagumpay sa four under sa Lancaster Country Club sa Pennsylvania, kung saan pumangalawa ang kababayang si Hinako Shibuno.

Iyon ang nagbigay kay Saso, na lumipat ng kanyang internasyonal na katapatan mula sa Pilipinas noong 2022, ang kanyang pangalawang titulo sa LPGA Tour – na parehong darating sa US Women’s Open.

Si Saso ang naging kauna-unahang manlalarong Pilipino na nanalo ng major nang masungkit niya ang kanyang unang titulo sa US Women’s Open bilang isang teenager noong 2021.

“Winning in 2021, I represented the Philippines [and] I feel like I was able to give back to my mom,” sabi ni Saso sa kanyang trophy presentation.

“This year, I was able to represent Japan, and I think I was able to give back to my dad. I’m very happy that I was able to do it.”

Obligado siyang talikuran ang isa sa kanyang dalawang pagkamamamayan bago siya maging 22-anyos at piniling kumuha ng Japanese citizenship. (Lito Oredo)