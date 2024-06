Wala munang kaibigan! June Mar Fajardo ‘bubugbugin’ si Raymond Almazan sa finals

ISASANTABI at kalilimutan muna ni June Mar Fajardo ang pagiging katropa sa kaibigan na si Raymond Almazan na inaasahan nitong magiging matinding kalaban sa salpukan sa kampeonato ng San Miguel Beer at Meralco Bolts.

“Si Raymond, tropa ko ‘yun eh. Gugulphin ko ‘yun,” birong sabi ni Fajardo sa kanyang dating Gilas Pilipinas teammate.

Gayunman, aminado si Fajardo na hindi magiging madali ang panahon laban sa sentro ng Meralco na sina Raymond Almazan at Brandon Bates sa PBA 48th Season Philippine Cup finals matapos ang kanyang dominanteng paglalaro sa semifinals laban sa Rain or Shine.

Dumidribol na ang Game 1 ng best-of-seven championship series, Miyerkoles ng gabi, habang isinusulat ang balitang ito.

Nangibabaw si Fajardo sa semifinal series kung saan nag-average siya ng 18.25 points at 13.75 rebounds laban sa isang undersized na Elasto Painters frontline.

Ngunit sa kampeonato, makakalaban ngayon ng Best Player of the Conference statistics leader ang mas malalaking kalaban kina Almazan at Bates, na parehong nakalista na 6-foot-8.

Ang pitong beses na PBA Most Valuable Player ay dumaan sa maraming digmaan kay Almazan kaya inasahan niya ang isang mahigpit na serye laban sa player na itinuturing niyang kaibigan.

“Hindi mo siya basta-basta babalewalain,” sabi ni Fajardo. “Sobrang taas ng percentage niya sa three points tapos mahaba rin siya. Kaya niyang dumepensa, kaya rin niyang mag-score,” sabi pa nito.

Aminadi din si Fajardo kailangan nitong bantayan nang husto si Almazan dahil sa outside shooting nito na una niyang napagdaanan sa playoffs kontra Beau Belga ng Rain or Shine at Isaac Go ng Terrafirma sa playoffs.

Si Almazan din ang sandigan ng depensa at pangunahing lakas ng Bolts. (Lito Oredo)