Nangako ang United States Coast Guard (USCG) na magpapadala sila ng barko sa West Philippine Sea (WPS) upang suportahan ang Pilipinas sa pagbabantay ng exclusive economic zone, ayon sa Philippine Coast Guard (PCG).

Sa isang statement, binanggit ng PCG na ipapadala ng USCG ang kanilang North Pacific Coast Guard matapos imungkahi ni Admiral Ronnie Gil Gavan ang “greater deployment” sa South China Sea “to address the forthcoming threat” ng China na hulihin ang mga trespasser sa inaakala nilang maritime boundary.

Hindi lang sa USCG binato ang mungkahi kundi pati na rin sa Japan Coast Guard (JCG) sa isinagawang International Institute for Strategic Stu¬dies Shangri-La Dialogue sa Singapore.

“I’d like to propose greater deployment in the high seas. We will do our part, but we also need you to be there to maintain rules-based order the way Coast Guards should play their role,” saad ni Gavan.

“We know our limits, but we know we can do something to give time for our political leaders to do their part to keep the West Philippine Sea as free as it should be,” dugtong pa niya.

Kinumpirma naman ni USCG Commandant Admiral Linda Fagan ang kanyang miting kay Gavan, gayundin kay JCG Vice Admiral Seguchi Yoshio sa Singapore.

Nitong Martes, iniulat ng Philippine Navy na nadoble ang bilang ng barko ng People’s Liberation Army Navy ng China sa WPS.