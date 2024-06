GOOD news para sa mga animal lover.

Nakiisa na rin ang Limketkai Center sa Cagayan de Oro sa mga establisyimento na nagbibigay ng compassionate treatment para sa mga aspin at puspin na nagagawi sa kanilang mga mall.

Sinimulan ng Ayala Malls ang nasabing programa na ginagaya na rin ngayon ng iba pang mga establisimyento.

Sa kanilang post, ipinakita ng Limketkai ang ilang feeding station na inilagay nila sa paligid ng kanilang mall kung saan ang mga hayop na walang tirahan ay puwedeng pansamantalang makasilong, makakain at makainom.

Matatagpuan ang ilan sa mga feeder sa North Concourse, Rosario Strip malapit sa Figaro Coffee sa harap ng Gastro Food Park at Millstone Coffee.

May ilang feeder din na matatagpuan sa South Entrance, East Entrance at L2 East Concourse.

Sa ngayon ay wala pang sinabi ang mall kung puwede ring mag-donate ng pagkain para sa mga aspin at puspin pero siniguro ng pamunuan nito na mananatiling puno ng masustansiyang pagkain at malinis na tubig ang kanilang mga feeder.

“Aaaaw thank you Limketkai Center”

“Thank you for your kindness, Limketkai Center. For sure, God will bless you more.”