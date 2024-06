SB19 nominated sa Nickelodeon Kids Choice Awards 2024

Maraming dahilan para mag-trending at magdiwang sa online world ang A’Tin, tawag sa fans ng SB19.

Sunod-sunod ang kasi achievements ng grupo, ha. Araw-araw ay may celebration ang supporters ng P-pop Kings.

Una, ‘yung para sa success ng bagong music video ng SB19 na ‘Moonlight’, na habang sinusulat ito ay mayroon nang 3 millions views sa Youtube and still counting. Collaboration ito ng SB19 with Ian Asher, na isang sikat na music trendsetter sa social media, at Terry Zhong, na isang Chinese trap DJ and producer.

At hindi pa man halos maubos ang kagalakan ng fans dahil sa tagumpay na ito ay may bago na namang ‘feather on their cup’ ang SB19.

Proud na proud at nag-iingay sa social media ang followers ng nangungunang P-pop group sa bansa. Nominated ang SB19 sa category na Favourite Asian Act sa Nickelodeon Kids Choice Awards 2024.

Ang bongga ng grupo nina Stell, Justin, Josh, Pablo, at Felip dahil makakalaban nila sa nasabing kategorya ang iba pang Superstars sa Asia tulad nina Iman Troye of Malaysia, Indonesian singer-actress Tiara Andini, Japanese girl group na NiziU, at ang sikat na K-pop boy band na Enhypen.

Mabibigat ang mga kalaban ng SB19 sa nasabing category kaya ngayon pa lang ay todo effort na ang fans ng P-pop royalty group sa online voting.

Sana nga raw ay magkaisa ang mga Pinoy at sama-samang iboto ang pambato ng bansa. Bonggang karangalan ito para sa P-pop at sa Philippine music industry kapag nasungkit ng SB19 ang award.

Tulad ng dati, maraming netizen ang pumupuri sa achievements ng SB19. Itinataas daw ng grupo ang respeto at paghanga sa P-pop ng mga Gen Z mula sa ibang bansa.

“SB19 elevates the standard of Philippine pop music, even surpassing the OPM standard. They are in a league of their own.”

“SB19 doesn’t compete with other P-pop groups, they only compete with themselves. Malupet talaga kayo!”

“Sa sobrang galing at sikat ng SB19, dapat na silang mag perform sa Grammy Awards 2025 at Coachella Music Festival”

“Pinoy pride talaga!”

Ilaban natin ang pambato ng P-pop sa global stage. Para makaboto, bisitahin lang ang website ng Nickelodeon. Unlimited ang pagboto, kaya puwede mag-vote ng paulit-ulit hanggang July 13, 2024.

Good luck SB19. Good luck A’Tin!