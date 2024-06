Ikinadismaya ni House Committee on Welfare of Children chairperson at BHW party-list Rep. Angelica Natasha Co ang bagong polisiya ng X (dating Twitter) na payagan ang mga adult content sa platform nito.

“This new policy of X is a clear and present danger to Filipino children and adults,” sabi ni Co.

“This policy makes it easier for all kinds of prostitutes and sex offenders to find customers, prey, and unwitting victims,” dagdag pa nito.

Ayon kay Co ang sexual content sa X ay dapat na alisin kapag mayroong naghain ng petisyon sa National Telecommunications Commission (NTC).

“X and Elon Musk may not be aware of our laws on cybercrime, sexually explicit content, and OSAEC — online sexual abuse and exploitation of children,” sabi ng lady solon.

Nanawagan din si Co sa mga ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga hakbang kaugnay ng bagong polisiya ng X at ang magiging epekto nito. (Billy Begas)