Police major ‘utak’ ng kidnap-for-ransom

KUMBINSIDO si Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na isang sindikato ng kidnap-for-ransom (KFR) group ang kinaaniban ng apat na pulis na naaresto sa pagdukot sa apat na dayuhan sa Pasay City noong Hunyo 2.

Ayon sa kalihim, bukod sa apat na naarestong pulis na kinabibilangan ng isang police major at tatlong sarhento mayroon pa umanong 10 sibilyan ang tinutugis ng pulisya na sangkot sa pagdukot sa mga banyagang turista na kinabibilangan ng tatlong Chinese at isang Malaysian.

Inaalam rin ng pulisya kung sangkot sa iba pang insidente ng pagdukot ang nasabing grupo.

Modus ng mga suspek na parahin ang mga sasak­yan ng mga dayuhan at magkunwaring may kaso sila sa Bureau of Immigration (BI).

Ganito aniya ang ginawa ng mga suspek sa apat na biktima matapos nilang parahin ang sinasakyang Lexus ng mga ito sa kahabaan ng Taft Ave­nue­ sa Pasay City.

Pagkatapos nito ay isang van ang dumating lulan ang anim pang suspek at isasakay na sa sasakyan ang mga biktima pero nakatakbo ang dalawang dayu­han kaya nakapagsumbong sila sa mga awtoridad.

Kasunod nito ang magkakasunod na pagdakip sa mga suspek na pulis. (Edwin Balasa)