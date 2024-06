Nagpaligaya ng tindero, staff: Andrea Brillantes flinex pagiging single

Walang masama kung sa simpleng ganap mo, mapapaligaya mo ang mga tao sa paligid mo.

Applicable `yan kay Andrea Brillantes, na sa simpleng aksiyon niya, marami na siyang napasaya, at naimpluwensiyahan.

Sa taping nga nila ng ‘High Street’ ay naipakita ni Andrea na kaya niyang magpasaya ng mga tao sa paligid niya. Na hindi kailangan gumastos ng malaki para maging masaya.

Anyway, matapos nga ang taping nila, may nakita si Andrea na isang matandang lalaki na nagbebenta ng mga bulaklak.

“Midnight na pero nagbebenta pa rin si Manong ng flowers. So I bought some para makauwi na siya and para may pa-‘just because’ flowers ako sa staff,” sabi ni Andrea sa photo na may hawak siyang mga bulaklak.

Sa kasunod na photo ay pinakita naman niya ang pasasalamat ng mga binigyan niya ng bulaklak na masayang-masaya.

“Thank you zo zo for the rose @blythe! So sweet! I love you!” sabi ng staff kay Andrea.

“Ganyan talaga ‘pag single, staff na lang ang nai-spoil! Haha!” sagot naman ni Andrea.

Meaning, wala nga siyang boyfriend, at ang mga katrabaho na lang niya ang pinag-uukulan niya ng atensiyon.

“Apaka-sweet naman ng Sky (name ng karakter ni Andrea sa High Street) namin. Thank you @blythe!” sey pa ng isang staff.

At yes, kitang-kita naman sa photo ni Andrea ang kaligayahan, na may mga tao siyang napasaya.

Imagine, napasaya na niya ang matandang lalaki na nagbebenta ng mga bulaklak, napaligaya rin niya ang staff na binigyan niya ng mga bulaklak. Di ba nga, kung gusto mong maging maligaya ang isang tao, bigyan mo ng bulaklak, o pagkain.

And I’m sure, maraming mga faney si Andrea ang naengganyong gawin din `yon sa mga tao sa paligid nila.

Bongga! (Dondon Sermino)