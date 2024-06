Michael Calisaan, Knights kinubra 9-0 baraha sa MPBL

Mga laro Huwebes:

(Alonte Sports Complex)

4:00pm – Manila vs Quezon City

6:00pm – Pampanga vs Negros

8:00pm – South Cotobato vs Binan

HINDI pinaporma ng 2019 champion na San Juan Knights ang dayong Valenzuela Classics VACARGO sa pangunguna ni forward Michael Calisaan upang mapanatili nito ang unbeaten winning streak sa iskor na 93-81, habang patuloy ring nakisosyo sa liderato ang Nueva Ecija Rice Vanguards, gayundin ang Pasay Voyagers sa magkahiwalay na panalo ng umiigting na elimination round ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City.

Ipinalasap ng Knights ang bagsik ng opensiba nito sa second period nang unit-unting palobohin ang kalamangan sa 15 puntos sa 25-40 mula sa tres ni Amiel Soberano tungo sa 57-35 na bentahe sa halftime. Hindi na binitawan pa ng San Juan ang doble pigurang kalamangan nito upang makuha ang 9-0 kartada sa 29-team league, habang bumagsak naman sa 6-6 rekord ang Valenzuela.

Tumapos ang 29-anyos na dating Magnolia Hotshots at Phoenix Fuel Masters forward ng kabuuang 19 puntos mula sa 8-of-12 shooting kasama ang apat na rebounds, habang sinundan ito ni Dexter Maiquez sa 13 puntos, siyam na boards at dalawang assists at homegrown Orlan Wamar, Jr. sa 12 puntos, anim na assists at tatlong steals.

Nasayang naman ang kinubra ni JR Quinahan na 18 puntos at pitong rebounds katulong sina Darell Manliguez sa 14 puntos at Fil-Am CJ Payawal sa 13 puntos para sa Valenzuela na nakuha ang ikalawang sunod na pagkatalo.

Kumamada naman nang husto ang Nueva Ecija sa second half upang maisakatuparan ang pagtapak sa Marikina Shoemasters sa 88-64 upang magpatuloy sa 9-0 kartada mula sa balansyadong atake ni Will McAloney na may 12 puntos sa 4-of-4 field goals kasama ang tigalawang rebounds at steals, habang nanguna naman sa iskoring si Emman Calo sa 13 puntos, apatnna assists at tatlong boards.

Tangan ang 42-21 bentahe sa halftime ay nagawa pang mas ilubog ng Rice Vanguards ang Shoemasters sa third quarter sa pagtala ng 74-48 na kalamangan upang manatiling nasa tuktok ng team standings kasama ang San Juan at Quezon Huskers na may siyam na sunod na panalo. Itinala nina JC Cullar ang lahat ng pitong puntos sa naturang quarter, habang nag-ambag ng tig-lima sa siyam na puntos si Michael Juico at kabuuang pito si Ryan Costelo na nilimitahan lamang sabpitong puntos ang Marikina sa third canto.

Nahirapang buhatin ni Mel Mabigat ang Marikina sa kanyang 15 puntos na sinegundahan ni Eric Pili sa 13 puntos, anim na steals, limang rebounds at apat na assists upang lumagapak sa 1-10 marka ang Shoemasters.

Kapwa naman nagtala ng double-double na pigura sina Laurenz Paul Victoria at Warren Bonifacio upang pagtulungang iangat ang Pasay laban sa Bulacan Kuyas sa 90-69.

Rumehistro si Victoria ng game-high 19 puntos, 10 rebounds, pitong assists at tatlong steals, habang kumana si Bonifacio ng 14 puntos at 10 boards para sa Pasay na umangat sa 7-4 rekord mula sa back-to-back na panalo.

Nagtala rin si Patrick Sleat ng 13 puntos at tig-limang assists at rebounds, habang nanguna naman para sa 2-10 na Bulacan si Jan Baltazar sa 15 puntos at 11 boards at Kristian Hernandez sa 12 puntos, siyam na rebounds at apat na assists. (Gerard Arce)