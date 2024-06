Maja Salvador, Baby Maria nakalabas na ng ospital

Parehong nag-post ng picture nila na palabas na ng ospital kasama ang kanilang baby na si Maria ang mag-asawang Maja Salvador at Rambo Nuñez.

Bale May 31 nanganak si Maja kay Baby Maria at ang bilis nga ng recovery nilang mag-ina at nakalabas na sila ng ospital.

Siyempre, tuwang-tuwa ang friends, followers nina Maja, Rambo.

Isa nga ang kaibigan nilang buntis na si Angeline Quinto sa nagkomento sa post nilang iyon.

Sey ni Angeline, “Yeyyy. Congrats Maj and Rambo.”

Si Kathryn Bernardo ay naglagay naman ng picture ng cartoon character na si Sailor Moon na may nakalagay na, “Awww.”

Si Jericho Rosales naman ay nakakaaliw sa komento niyang, “Pwede carry nyo rin ako?”

Sabi naman ng friend ni Maja na si MJ Lastimosa, “Officially mum & dad.”

Sey ni Nicole Anderson, “So kilig for you both.”

At siyempre, marami ang nag-aabang ngayon sa pa-face reveal naman nina Maja, Rambo kay Baby Maria.

Kailan kaya magaganap iyon?

Sey ng ibang fans, sana soon!

Well, sana nga, ha! (Jun Lalin)