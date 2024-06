Patuloy ang bilis ng pag-akyat ng presyo ng mga bilihin nitong Mayo at itinala ng Philippine Statistics Authority (PSA) inflation sa 3.9% mula sa 3.8% nitong Abril.

Bumagal man ang pagmahal ng pagkain at inumin na siyang pinakamabigat sa bulsa na mga tao, umariba naman ang pagmahal ng transportasy-on at ang pagtaas ng bayarin sa kuryente at gas at krudo.

Umakyat ang inflation ng transportasyon sa 3.5% mula sa 2.6% samantalang bumilis naman ang inflation ng housing, water, electricity, at gas sa 0.9% mula 0.4%.

Ayon sa PSA, bumagal naman ang inflation ng 7 kategorya ngunit hindi ito sapat para mapabagal ang inflation. Samantala, hindi naman guma-law ang inflation sa mga gamit pangkumpuni ng bahay, edukasyon at financial services.

Pinakamataas ang inflation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nasa 5.9% ngunit mas mababa ito kaysa sa 6.3% na iti-nala noong Abril. Pinakamababa naman ang inflation sa Ilocos Region na nasa 2.3% lamang mula sa 2.4% noong Abril.

Sa National Capital Region, umakyat ang inflation sa 3.1% mula sa 2.8%. (Eileen Mencias)