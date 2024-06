Liza Diño naramdaman pangmomolestiya, umiyak sa presscon

Nakakaloka ang biglang pag-iyak ni Liza Diño sa harap ng piling-pili na showbiz press.

Nagpa-sample nga kasi sina Ice, Liza, ng eksena sa presscon ng stage play nilang ‘Choosing (Not A Straight Play)’.

At oo, sa saglit na pa-sample na `yon, naapektuhan talaga ang puso ng mga manunulat. Ramdam na ramdam kasi ang sakit na naramdaman nina Liza, Ice, bilang sina Stella at Mitch.

Umabot nga si Liza sa punto na napaiyak talaga siya, na kuwento ng isang batang babae (10-years old), na ‘minolestiya’ ng sariling kamag-anak.

Pero again, nilinaw naman nila na hindi `yon kuwento ng buhay nila, kundi ng mga karakter nilang sina Stella (Liza), Mitch (Ice).

“Bigla kong naramdaman na si Tito Roberto, parang kinukurot niya ang suso ko. Nakapa ko ang braso niya sa balikat ko, at nararamdaman ko na pinaglalaruan niya ang aking suso.

“Nararamdaman kong nagigising ang mga butlig sa suso ko. His hands is like crawling and creeping over my nips…”

Hindi ko na idedetalye pa ang mga kasunod na linya ni Liza, at mas magandang panoorin na lang ang play. Pero sa parte pa lang na `yon, kitang-kita mo na agad na nadala ng emosyon si Liza, na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha niya.

Inilarawan nga rin ni Direk Anton Juan kung paano ilalahad `yon sa mismong play, at base pa lang sa pagde-demonstrate niya, mapapabilib ka na agad, at gagana talaga ang imahinasyon mo.

Panay nga ang pahid ni Direk Anton ng luha ni Liza, gamit ang kanyang kamay. At nangyayari nga `yon, na sa bawat rehearsal nila, tumutulo agad-agad ang luha ni Liza.

“Siguro kasi in life, marami kang traumatizing experience. Kahit nga sa boyfriend, may mga times na napupuwersa kang gawin, kahit ayaw mo. So, marami kang paghuhugutan ng experience ni Stella, na nakaka-relate ako. May mga times na sinasabi mo, ‘No you cant touch this (boobs)’, pero pinipilit ng ka-partner mo.

“Hindi naman ang asawa ko (Ice). May consent ‘pag siya! Hahahaha!” sabi ni Liza.

Pero `yun nga, marami raw eksena na talagang pag-uusapan sa play nila. May moment din na sila mismo ay makikipag-usap sa mga manonood nila.

Anyway, ang deskripsiyon nga nila ay ‘A Bold Narrative on Love Beyond Gender’.

Mapapanood ang ‘Choosing (Not A Straight Play)’ sa June 29 to July 7, sa Power Mac Spotlight Blackbox Theater, Circuit, Makati.

Para sa tiket, bumisita lang sa Ticket2Me. At para sa detalye, kumontak lang sa mediadesk@fireandice.ph, 09175420303. (Dondon Sermino)