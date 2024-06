LeBron James miss katambal si Kyrie Irving

WALA sa NBA Finals si LeBron James pero nag-iingay pa sa sidelines ang Lakers superstar.

Nami-miss daw niya ang dating partner na si Kyrie Irving.

Balik sa Finals si Irving, babak-apan si Luka Doncic para gasolinahan ang Dallas Mavericks laban sa Boston Celtics.

Game 1 sa June 7 (araw sa Manila) sa TD Garden.

Noong 2017 pa huling nasa championship si Irving, siya ang Robin sa Batman na sii James. Inihatid nilang dalawa sa kampeonato ang Cleveland Cavaliers laban sa Golden State Warriors.

Pagkatapos ng 2016-17 season, nabasag ang LeBron-Kyrie tandem. Nag-request ng trade si Irving at tumawid sa Boston, makalipas ang dalawang taon ay lumipat sa Brooklyn bago napunta sa Dallas noong February 2023.

“I’m so f***ing happy and so proud to watch him continue his growth,” ani LeBron sa kanyang co-host na si JJ Redick sa latest episode ng kanilang Mind the Game podcast nitong Martes. “I’m so f***ing mad at the same time that I’m not his running mate anymore.”

Nagsama sila sa Cavs nang bumalik sa Cleveland si James noong 2014. Sa tatlong seasons, tatlong beses din silang nasa Finals. Sa Game 7 kontra Warriors, si Irving ang nagbaon ng title-clinching 3-pointer.

“I just remember those times,” balik-tanaw ni James.

Panonoorin lang muna ni LeBron ang dating partner na rarampa sa championship. (Vladi Eduarte)