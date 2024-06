IBAHIN ninyo ang kelot na ito dahil kung ang iba ay money garland o bulaklak ang inireregalo sa mga dyowang grumadweyt, aba eh kakaiba dahil kambing lang naman ang graduation gift niya sa cum laude na girlfriend.

Nagulat pero sobrang tuwa naman ang naramdaman ni Camille Rosete Viloan, isang cum laude graduate sa Notre Dame of Midsayap College sa Cotabato, sa regalo ng kanyang boyfriend.

Sa isang Facebook post ni Camille na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education Major in Social Studies sa Notre Dame of Midsayap college, nagpasalamat siya sa kanyang dyowa na si Ton Ton Funtilon sa sorpresang inihanda para sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo.

“It was a very memorable experience being surprised,” ani Camille.

Hindi niya anya inaasahan na makakatanggap siya ng regalo, lalo na isang kambing, dahil hindi pala-sorpresa at pala-regalo ang kanyang boyfriend.

Sinalubong siya mismo ng kanyang boyfriend kasama ang kambing pagkatapos ng kanyang graduation rites kaya aliw na aliw rin ang ibang mga nagtapos at mga bisita nang makita ang kanilang eksena.

Sobrang na-touch naman si Camille sa gesture ng kanyang boyfriend.

“Thank you for showing your love! My success is your success as well! Camille Rosete Viloan, Cum Laudeng may kambing,” dagdag pa niya sa kanyang FB post.