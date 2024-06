Kahit nasa bakasyon sila ni Coco sa Spain: Julia Montes biktima ng body shaming

Kanya-kanyang post sa social media ang mga kababayan nating nagkaroon ng chance na makapagpa-picture kina Coco Martin at Julia Montes habang nagbabakasyon ang power couple sa Spain.

Mababasa rin sa caption ng mga post sa socmed kung gaano kabait sina Coco at Julia. Super accommodating daw sa fans ang dalawa.

Pero sabi nga, you cannot please everybody, dahil kung marami ang aliw na aliw sa kabaitan at sweetness ng CocoJul, may ilang netizen din na nag-post ng mga hindi kaaya-ayang komento sa mismong fan page ng dalawa sa Instagram, ha!

Marami silang hanash tungkol sa private life ng couple. May nagsasabing pang parang nanay na nanay raw talaga ang katawan ni Julia, pero mga fans na rin nila mismo ang nagtatanggol sa mga idolo.

Kaloka ang pagba-body shaming ng iba, ‘noh?! Bawal ang ganyan, ha! Nakakaloka kayo!

Samantala, masayang-masaya ang fans ni Julia sa online world, hindi lang dahil sa importansya at pagmamahal na ibinibigay ni Coco sa idolo nila kung hindi dahil sa recognition na ibibigay ng 7th The Eddys Awards sa aktres bilang isa sa mga Box Office Heroes para sa success ng pelikula nila ni Alden Richards na ‘Five Breakups and A Romance’.

Kasama ni Julia sa kaparehong parangal na igagawad ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) sina Alden, Kathryn Bernardo, Piolo Pascual, at mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes. (Ogie Rodriguez)