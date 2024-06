John Velarde, Jersey Marticio pasiklab sa 18-Under chess

NAGPASIKLAB sina John Jerish Velarde at Jersey Marticio matapos sikwatin ang korona sa premier under-18 division standard event ng National Age Group Chess Championships Eliminations na nilaro sa Oriental Convention Center sa Dumaguete City nitong Martes.

Tumapos si Velarde ng 7.5 points sa eight rounds para pagharian ang open division habang winalis ni Marticio ang lahat ng nakatunggali upang pagreynahan naman ang girls side at umabante sa Grand Finals sa June 22 hanggang 30 sa Dapitan, Zamboanga del Norte.

Pangalawang sunod na tagumpay ng pambato ng Lapu Lapu, Cebu na si Velarde ngayong taon matapos angkinin ang titulo sa open U18 section ng Second Eugene Torre Cup nakaraang buwan na ginanap sa Gateway 2 Activity Center sa Cubao, Quezon City.

Ang ibang nagwagi sa open class sa nasabing event na iprinisenta ni Negros Oriental Gov. Manuel “Chaco” Sagarbarria ay sina Gabriel Ryan Paradero (U16), Jaymiel Piel (U14), Sebastian Damonsong (U12) at John Kristoff Bautista (U10).

Samantala, sina Jirah Floravie Cutiyog (U18), Jemaicah Mendoza (U14), Cyreine Jean Borce (U12) at Khana Kathrine Ventolero (U10) ang nagsipanalo sa girls side.

“The top eight of each category will clinch slots to the Grand Finals in Dapitan where we will have truly the best of the best,” saad ni National Chess Federation of the Philippines chief executive officer Jayson Gonzales. (Elech Dawa)