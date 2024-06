Jodi Sta. Maria ‘pasabog’ sa bagong serye

Pinakilala na ng ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment si Jodi Sta. Maria bilang si ‘Lavender Fields’.

Nagbabalik nga sa teleserye at sa Primetime Bida ang 2022 Asian Academy Creative Awards Best Actress, na huling napanood sa ABS-CBN at GMA teleserye na ‘Unbreak My Heart’ na pinalabas sa primetime block ng GMA-7.

Bago pa naganap ang cast reveal ay may nilabas na ring teaser ang Dreamscape nitong Sabado, June 1.

Sey nila sa caption, “Starting June with a BANG!

“On her birth month may dala siyang pasabog na gugulat sa ating lahat. Handa na ba kayo sa balitang dala niya?”

Maski hindi pa pinakita kung sino ito ay hula na ng mga netizen na si Jodi ang tinutukoy dahil sa June 16 ang birthday niya.

Excited nga ang mga netizen dahil alam nilang parating pasabog at grand ang mga proyektong binibigay sa aktres ng Kapamilya at paniguradong mapapakita na naman nito ang husay sa pag-arte.

Samantala sa unang cast reveal ay na-reveal na rin ang title ng serye na ‘Lavender Fields’ nga at excited na nga ang mga fan sa mga susunod na cast na iri-reveal dahil panigurado raw na powerhouse cast ito.

Nasulat na nga dito sa Abante na sina Janine Gutierrez at ang nagbabalik sa pag-arte na si Jericho Rosales ang dalawa pang lead stars na makakasama ni Jodi.

Exciting!