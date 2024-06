Jia De Guzman, Alas Pilipinas susubukan lakas ng South Korea

LUMIPAD ang Alas Pilipinas women squad papunta sa South Korea para sa kanilang “Serve Spike Unite” exhibition match laban sa South Koreans sa Daegu City sa Hunyo 7.

Isang sendoff dinner ang ginanap para sa kanila Martes ng gabi na pinangunahan nina Senator Pia at Alan Peter Cayetano at Taguig Mayor Lani Cayetano at dinaluhan ng ilang opisyal ng Philippine National Volleyball Federation.

Ang Korean tuneup game ay isang side event ng pagdiriwang ng 75th Philippines-Korea Diplomatic Relations.

Ito rin ay magsisilbing pagsasanay para sa pambansang koponan habang naghahanda ito para sa FIVB Volleyball Women’s Challenger Cup sa Hulyo.

Ang sorpresang laro ay naisakatuparan matapos ang makasaysayang pagwawagi ng koponan sa AVC Challenge Cup kung saan naiuwi ng Alas Pilipinas Women ang tansong medalya.

Makaksagupa ng Alas Pilipinas sa exhibition game ang Korean national team sa Hunyo 7 sa Daegu City.

Ang aktibidad ay ay bahagi ng 75th anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Korea pati na rin sa selebrasyon ng 126th Philippine Independence Day sa South Korea. (Lito Oredo)