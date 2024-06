Ice Seguerra nabingi, nahirapan kumanta

“Ang hirap na ngayon pa mawawala (pandinig), eh, may mga singing engagement ako. So, kahit may microphone ka, iba eh. Hindi ko gaanong naririnig ang notes ko.

“Kanina kumakanta ako, sabi ko, ‘Ha, ito ba `yon, tinatamaan ko ba ang tamang notes?’ Medyo mahina rin kasi ang audio, at siguro wala rin kasing monitor, kaya hindi ko rin masyadong… eh, pati guitar ko, hindi ko rin naririnig.

“So, hindi ko talaga alam kung tama ba ang pagkanta ko, tinatamaan ko ang mga nota. Nakaka-praning!” kuwento ni Ice.

As in bingi, o wala ka talagang naririnig?

“’Yung right ear ko, maayos. Pero kapag tinakpan ko, wala na talaga akong maririnig. Kung may marinig man ako, mga 10 percent lang. masyadong mahina.

“Sobrang muted siya!” saad pa rin ni Ice.

Kelan maayos ang pandinig niya?

“May mga iniinom naman akong meds, pero hindi ko alam kung kailan maayos. Sana soon,” sagot niya.

Base sa kuwento ni Ice, sa sobrang sipon nagsimula ang problema niya sa tenga.

“Sobrang sipon. Siguro bumagsak din talaga ang immune system ko, kasi when I got back from Cannes, hindi talaga ako nakatulog ng maayos. Dire-diretso `yon, ilang gabi.

“Kaya siguro `yon ang nangyari, na noong tinamaan ako ng sipon, hindi ko alam ang tawag, pero nagbara siya. Tapos hindi nakakalabas. Parang na-stay lang siya.

“Tapos may hika pa ako, kaya double whammy!

“Kaya we decided na i-postpone rin talaga ang repeat ng ‘Videoke Hits’ kasi ang quality ng performance ang maaapektuhan, kumbaga, half lang ang maibibigay ko,” sabi ni Ice.

Inamin nga rin ni Ice na hindi siya perfect pitch, kaya nag-aalala siya na sintunado ang pagkanta niya, dahil wala nga siyang naririnig.

Anyway, bukod sa repeat ng concert ni Ice, isa pang bonggang pinaghahandaan nila ngayon ay ang stage play na ‘Choosing (Not A Straight Play)’ na pangangasiwaan ni Direk Anton Juan.

At mapanood nga ito sa June 29 to July 7, sa Power Mac Spotlight Blackbox Theater, Circuit, Makati. In celebration of LGBT Pride Month.

Ang ‘Choosing (Not A Straight Play)’ is more than just a theatrical production; it is a heartfelt exploration of identity, love, and the courage to be true to oneself.

Ang misis ni Ice na si Liza Diño ang sumulat nito, at may additional monologues ni Ice.

Sigurado ako na marami ang makaka-relate sa kuwentong ito, na pinagsama-samang pangyayari sa tunay na buhay, ng mga miyembro ng LGBTQIA++.