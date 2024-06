Naniniwala si Senadora Risa Hontiveros na seryoso at solido ang inihaing reklamong kriminal ng Department of Interior and Local Government (DILG) laban kay Bamban Mayor Alice Guo kaugnay ng umano’y pagkakasangkot niya sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO).

“Mabigat at solido ang mga kasong inihain na at maaaring ihain pa ng ibat ibang ahensiya ng ating gobyerno, lumalabas ang katotohanan din sa bibig ni Mayor Alice Guo at ‘di sa puspusang imbestigasyon pati sa parallel investigation,” pahayag ng senadora.

Ginawa ni Hontiveros ang reaksiyon matapos magtipon sa isang executive session ang Senate Committee on Women at ilang opisyal na gobyerno para talakayin ang koneksiyon ni Go sa ilegal na POGO, gayundin ang isyu ng human trafficking.

Nanawagan din si Hontiveros sa National Security Council na iangat na kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang usapin ng POGO bilang national security threat.

Nagpadala ng liham ang abogado ni Mayor Guo upang palagan ang pag-uugnay sa kanyang amang si Angelito Guo sa money laundering activities sa bansa. (Din-do Matining)