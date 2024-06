‘He is our strength’: Elisse Joson nakakaiyak mensahe kay McCoy de Leon

February 20 pa ang birthday ni McCoy de Leon.

June 16 naman ang Father’s Day.

Pero biglang-bigla, binigyan ng tribute ni Elisse Joson ang dyowa niya, ang ama ng kanyang anak, si McCoy nga

At bakit nga ba biglang-bigla, nalabas ng pagmamahal si Elisse kay McCoy? Biglang-bigla, tila naging tribute place ang Instagram wall niya para kay McCoy.

Heto nga ang madamdaming mensahe ni Elisse para kay McCoy, at para na rin sa mga tao sa paligid nila:

“Not everyone will understand…

“How good of a person u are

“How soft of a man u are

“How u manage to become a father in ur 20’s

“How freedom was taken from u in ur prime

“How ur still finding yourself

“How hard ur trying to be the best partner for me

“How hard ur working to provide for us

“How ur learning to become a family man

“How u still do ur best do be a brother and a son all at the same time

“Hindi nakikita ng lahat…

“Na sinasabayan mo ko sa lahat ng trip ko

“Na pinag-iisa mo ang ating dalawang mundo

“Na inaaral mo ako

“Na naga-adjust ka at nagbabago araw araw

“Na tinuturuan mo ko lagi maging “mas” maging better

“Na mawalan ka na sa pangsarili, maibigay mo lang sa iba

“Na malalim ang pinanggagalingan mo

“Na tayo ay dalawang tao na patuloy pa ding lumalaki, lumalago, natututo, lalo sa pagiging magulang

“Na ako ay pinoprotektahan mo hanggang huli

“Na tayo ay nagkakamali

“Na ikaw ay nagkamali

“Na ako ay nagkamali

“At hindi lahat pare-pareho ng pamamaraan ng paghilom ng mga sugat. “Sometimes we don’t even know how to take away the pain.

“I’m sorry I put u through this.

“Heal.

“Don’t put him in a category. Don’t put him in a box. He’s a person. Not any label or description u put him into. A person worthy of being known for himself as a whole.

“Not his past, not his mistakes, not whatever u see him as Mccoy” just “mccoy” A human being just like u.“But for me and Felize, he is our strength. He is our family. He is what Felize has.

“McCoy ko, these pictures are not enough. But I hope these moments remind u that for the people that matter…we see u, we hear u, we appreciate u.”

Oh, di ba? Sa mahabang panahon, ngayon lang natin nakita si Elisse na nagparamdam ng matinding pagmamahal, pagrespeto, pagtitiwala sa kanyang partner.

Anyare ba talaga at bilang emotional si Elisse kay McCoy?

Anyway, isa nga si Melai Cantiveros sa naluha sa post na `yon ni Elisse.

“Super nakakaiyak naman ito. I’m sure umiiyak ka Elisse habang nagta-type nito, hayaan mo ang mga ‘di nakakintindi sa mga asawa natin. Relate. Ang importante, tayo ang makakaintindi sa kanila and kahit tayo lang sapat na,” sabi ni Melai.

Well… (Dondon Sermino)