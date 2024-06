Habaan ang pasensiya sa daan

Sana’y magsilbing aral ang kinahinatnan ng isang negosyante na namaril at pumatay ng isang drayber sa isang “road rage” incident sa EDSA-Ayala tunnel sa Makati noong Martes, May 28, 2024.

Nahaharap sa kasong murder si Gerard Raymond Yu dahil sa kanyang pagpatay kay Aniceto Mateo, 65, family driver sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa.

Tiyak natin na nagsisisi ngayon si Yu, isang mayamang negosyante, sa kanyang ginawa.

Kung sana ay pinagpasensiyahan niya ang kanyang kapwa motorista matapos ang gitgitan sa daan, baka tahimik siyang kapiling ang kanyang pamilya ngayon.

Pagpalagay natin na mali ang biktima at masyado siyang na-provoke, dapat ay pinagbigyan na ni Yu.

Maraming mga taong mababait na natukso sa pagiging bayolente o marahas dahil sa kanilang paniniwala ay masyado silang inapi.

Alam ko ang nararamdaman ng taong inapi at gustong gumanti matapos akong pagtulungang bugbugin ng mga taong bangag sa droga sa terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) mga ilang taon na rin ang nakaraan.

Kung hindi ako nagtimpi baka nasa kulungan ako ngayon dahil may baril ako na iki-claim pa lang sa counter matapos akong bumaba ng eroplano.

Nagpapasalamat ako at nakapagtimpi ako kahit na meron na akong baril nang nasa police station na kami noong mga taong nambugbog sa akin.

Sana ay ganoon din ang pasensiya ni Yu sa biktimang si Mateo.

Sa mga nagdadala ng baril sa labas ng kanilang tahanan: Dapat ay mahabang-mahaba ang ating pasensiya o pagtitimpi kahit na sobra na ang provocation.

So long as our life is not in danger, dapat ay talikuran natin ang mga taong nakakasagupa natin sa daan.

May katotohanan ang kasabihang “nasa huli ang pagsisisi.”

Noong mga oras matapos ang pambubugbog sa akin, ang aking reaksyon ay gumanti dahil ako’y “nalalake” o nasaktan ang aking pride bilang macho (kuno).

Kung sinunod ko ang aking init ng ulo ay nasa kulungan ako ngayon gaya ng sinabi ko nga kanina.

Dahil marahil sa aking pagiging police reporter ng matagal na panahon at nakita ko ang consequence o kinahinatnan ng bugso ng damdamin ay nakapagtimpi ako.

Inuulit ko, habaan ang iyong pasensiya sa daan especially kung ikaw ay may dalang baril.