Gian Carlo Stanton, Yankees pinagulong Minnesota Twins

SUMAKAY ang New York Yankees sa two-run homer ni Gian Carlo Stanton at sa six shutout innings ni Luis Gil para itumba ang Minnesota Twins 5-1 Martes ng gabi (Miyerkoles sa Maynila).

Perpektong pitong sunod na panalo si Gil sa pitong starts din para ihatid ang Yankees sa pang-anim na kabit na panalo, nagpalipad ng two-run double si Aaron Judge at maagang naka-tsamba ng homer si Gleyber Torres para ilatag ang ratsada ng Yanks.

Kumonekta ng 349-foot drive si Torres na bahagyang umalpas sa glove ni Max Kepler sa right-field fence, umuwi ng New York ang Yankees matapos ang 7-2 trip sa California. Kabuhol nila ang Philadelphia Phillies sa 43-19 para sa best record sa majors.

“We’ve just got one plan, and that’s to win everything,” bida ni Torres. Galing ang nag-iisang run ng Twins kay Royce Lewis na kumonekta ng homer laban kay Tommy Kahnle sa seventh. (Vladi Eduarte)