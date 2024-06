Pinuna ng grupong Gabriela ang nangyaring insidente sa “It’s Showtime” partikular ang kilalang segment nitong “EXpecially for You” noong May 31 episode.

Paniwala ni Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas, ang tangkang paghalik sa pisngi ng lalaking searchee sa searche¬r na babae nang walang paalam na dahilan upang sitahin ito ng host ng noontime show ay nagpapakita lamang ng pa¬ngangailangan ng komprehensibong edukasyon kaugnay sa “sexual harassment” at kahalagahan ng “consent”.

“The actions of the male contestant, even if unintentional, were a form of sexual harassment as they violated the personal space and bounda-ries of the female contestant without her consent. This highlights how deeply ingrained the normalization of such violations remains in our society,” ayon kay Brosas.

Pinapurihan naman ni Brosas ang pagsita ng show host dahil sa nakita nitong hindi tamang asal ng lalaking searchee.

Ayon sa lady solon, malinawag umano na ang insidente ay ugat na rin ng kakulangan ng kaalaman o pang-unawa sa konsepto ng consent gayundin ang maitutu¬ring na sexual harassment.

Dahil dito, giit ni Brosas, dapat magkaroon ng komprehensibo at malawak na edukasyon hindi lamang sa eskuwelahan, kundi sa mga lugar ng trabaho at komun-idad ukol sa kahulugan ng consent o pagpayag at pagkakaron ng kapaligirang may respetuhan sa isa’t isa anuman ang kasarian. (Eralyn Prado)